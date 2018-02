Portal estreia atualização diária de contas públicas

O Portal da Transparência foi criado em 2004, mas, desde então, as informações eram atualizadas mensalmente. A Controladoria-Geral da União (CGU) afirma que cerca de 200 mil novos documentos serão atualizados no site a cada dia, com a nova regra.

A nova ferramenta foi desenvolvida pela CGU com o objetivo de cumprir o que determina a lei complementar 131, aprovada em 27 de maio de 2009. A lei obriga os entes federados a detalhar para a população informações sobre a execução orçamentária em tempo real. A regra vale a partir de hoje para cidades com mais de cem mil habitantes. Os demais municípios terão até 2013 para se adequar à regra.

O ministro-chefe da CGU, Jorge Hage, afirma que a nova ferramenta do Portal da Transparência significa "um passo da maior importância na sua consolidação como uma das grandes democracias do mundo, saindo na frente da maioria dos demais países e abrindo a todos os cidadãos o acesso diário às informações sobre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas pelos órgãos públicos". Este avanço, na avaliação do ministro, "é irreversível".