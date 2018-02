Portal Estadão trará lista de candidatos a vereador de SP O portal Estadão lança na próxima quinta-feira, um projeto especial, centrado nos cerca de mil brasileiros (e brasileiras) que pretendem, nas eleições de 5 de outubro, conquistar uma das 55 cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo. Cada candidato gravou uma entrevista falando de seu projeto e do que fará na Câmara caso seja eleito. O vídeo faz parte de uma página, uma para cada um dos candidatos, que inclui dados biográficos, informações sobre escolaridade e renda, filiação partidária, o número do candidato na urna, além de uma foto e do link para seu próprio site. Além disso, cada um deles responde a uma série de perguntas, elaboradas pelos jornalistas do portal, abrangendo temas como o principal problema da cidade na opinião do candidato, seu local de atuação, qual seu político predileto, seu ídolo e seu time do coração. As mesmas perguntas foram feitas a cada um dos candidatos e candidatas, que tiveram o mesmo tempo para respondê-las. "A idéia do portal Vereador Digital, reunir este conjunto de entrevistas com uma série de dados, links, fotos, é o tipo de cobertura multimídia muito extensa, que só pode ser publicada na internet", diz Marco Chiaretti, editor-chefe de Conteúdo Digital do Grupo Estado. Para Claudio Augusto, editor de Nacional de O Estado de S.Paulo, "a iniciativa visa a proporcionar ao eleitor mais informações para que ele possa escolher seu candidato e inaugura uma tendência". O projeto envolveu a participação de uma equipe especial de repórteres, produtores e técnicos de vídeo, além dos editores do próprio portal. No final, serão disponibilizados na web cerca de mil vídeos, com média de três minutos cada, que traçam um perfil inédito da classe política paulistana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.