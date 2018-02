Portal do PT na internet ignora Dirceu e aborda PAC A página do PT na internet (www.pt.org.br) fez silêncio sobre as declarações do ex-deputado José Dirceu (PT-SP), que, em entrevista à revista "Piauí", acusou o diretório do Rio Grande do Sul de ter usado dinheiro de caixa dois para construir a sede, declaração negada hoje por ele. Durante todo o dia de hoje, a página do PT na internet manteve como manchete a notícia de que o governo federal reservou R$ 41 bilhões para tocar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) enquanto negocia no Congresso a votação do Orçamento. No dia de hoje, foram divulgadas apenas quatro informações, nenhuma delas com qualquer menção às declarações de Dirceu. A primeira nota do dia tratou da vitória dos candidatos a presidente dos Estados Unidos Barak Obama, do Partido Democrata, e Mike Huckabee, do Partido Republicano, nas eleições primárias de Iowa.