Portal do 'Estadão' pede divulgação de servidores da Assembleia de SP

O estadão.com.br protocolou nesta quinta, 8, um pedido formal à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo para a divulgação da lista de servidores lotados na Casa. O documento foi registrado no serviço de protocolo geral do Legislativo paulista e na Procuradoria da Casa. O pedido foi feito com base na Lei do Acesso à Informação, que regulamenta a consulta de documentos públicos.

Desde o início do mês, o estadão.com.br pede aos deputados da Assembleia a divulgação de suas listas de servidores. Até agora, apenas 13 deputados e a liderança do PDT enviaram as listagens. A casa tem 94 parlamentares e 4.000 servidores.

A luta na Justiça pela divulgação da lista completa com nomes e funções dos servidores da Casa começou há 11 anos. Na última decisão, a Justiça de SP ordenou que o Legislativo divulgasse a lista em “periódico oficial”. A Casa justifica-se dizendo que ainda não foi notificada da decisão.

Veja aqui o pedido do estadão.com.br à Assembleia.