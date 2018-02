Portal Brasil vaza trecho de pronunciamento de Dilma

"Em pronunciamento feito pela presidente Dilma no rádio e televisão na noite desta terça (10) sobre o início da Copa das Copas, ela ressaltou que governo federal, Estados e municípios investiram juntos R$ 1,7 trilhão em saúde e educação no Brasil", dizia a publicação, publicada por volta das 20h40. A transmissão do pronunciamento só foi feita às 21h20.

Em resposta ao Broadcast Político, a Secom informou que "houve uma falha" e "trecho do pronunciamento entrou antes do horário previsto para a cadeia de rádio e TV". "A falha foi corrigida", comunicou a Secom.

Falhas. Esta não é a primeira vez que um pronunciamento de Dilma é vítima de falhas. Em abril de 2011, um "erro técnico" fez as rádios de todo o País transmitirem o pronunciamento errado da presidente Dilma Rousseff - em vez de levarem ao ar a mensagem sobre combate a inflação e o anúncio do programa Brasil Sem Miséria, colocaram o primeiro pronunciamento de Dilma, em que a presidente falava da volta às aulas e da abertura do ano escolar. Naquela ocasião, a Secom informou que houve "erro técnico na Empresa Brasil de Comunicação" e um técnico teria se confundido com os arquivos.