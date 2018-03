Portal Brasil é o 'Google brasileiro', diz Lula

O Portal Brasil, página do governo na internet com dados sobre leis, cultura e cidadania, significa o início de uma nova fase da comunicação entre o Estado e a sociedade brasileira, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa semanal de rádio "Café com o Presidente", que foi ao ar nesta segunda-feira, 8. "Principalmente, pela ampliação dos serviços que serão oferecidos aos cidadãos", argumentou. Lula apelidou o portal, inaugurado dia 3, de "Google brasileiro". "Aqui, o cidadão vai entrar e poder saber de tudo aquilo que a gente faz, de cada centavo que a gente gasta, vai entrar na Fazenda, vai entrar no Planejamento."

De acordo com Lula, antes do novo portal, um cidadão que precisava de uma informação da administração federal tinha, às vezes, de sair de casa, tomar um transporte coletivo, ir em "500 repartições" ou fazer "200 telefonemas". Ele afirmou que, com o site, o internauta poderá ter ao menos 500 tipos de informações distintas do País. Lula disse que, com o lançamento da página, o Poder Executivo demonstra "transparência total", governando "sem medo de que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo". "Até para saber se as versões que estão sendo contadas são verdadeiras ou não", ressaltou.

O presidente abordou também o Projeto Salitre, de irrigação de terras para produção agrícola. Segundo Lula, o projeto é importante não apenas para Juazeiro (BA), onde foi entregue a primeira etapa, na semana passada, mas para todo o Brasil. "Porque nós temos um potencial de irrigação extraordinário; só no Nordeste brasileiro, ainda temos 750 mil hectares de terras prontas para ser irrigadas. No Sudeste, temos 3 milhões de hectares; no Sul, 3,2 milhões hectares; no Centro-Oeste, 4 milhões de hectares, e na região Norte do País, mais de 14 milhões de hectares."

Conforme o presidente, a grande quantidade de terra para ser irrigada requer investimento, uma "participação mais efetiva entre os poderes públicos, os entes federados, governo do Estado, governo federal e municipal, entre empresa privada e governo federal". "É a forma que a gente tem de desenvolver o Nordeste brasileiro e oferecer frutas de qualidade produzidas no Brasil, no Nordeste brasileiro, para o mundo inteiro provar o nosso fruto", destacou. Além disso, Lula lembrou que investir na irrigação aumenta a capacidade produtiva do País.