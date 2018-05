Porta-voz nega conversa de Lula e Obama sobre caças

Jornais de Paris publicaram reportagens afirmando que Obama intercedeu a favor da americana Boeing em conversas com Lula. Mas, no dia 7 de setembro, o presidente brasileiro deixou claro o interesse por uma negociação com a fabricante francesa Dassault.

"É uma especulação que não corresponde a realidade de maneira alguma. Não houve telefonema do presidente Obama nem conversa sobre esse assunto", disse o porta-voz.

Baumbach acrescentou que os norte-americanos têm se manifestado pelos "canais usuais do processo".