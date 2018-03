Por voto no interior, Mercadante propõe descentralização O PT já traçou a estratégia para conquistar o eleitorado do interior, reduto tucano. Enquanto Geraldo Alckmin (PSDB) prepara ofensiva na Grande São Paulo, no chamado "cinturão vermelho" petista, e promete criar a pasta dos assuntos metropolitanos, o candidato do PT, Aloizio Mercadante, contra-ataca com plano de "interiorização do desenvolvimento". A proposta: criar subgovernadorias, equivalentes às subprefeituras, com representação política e orçamento próprio em cada região do Estado.