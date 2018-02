Por telefone, vice avisa ao presidente que vai substituí-lo O Palácio do Planalto informou ontem que o vice-presidente José Alencar faz questão de assumir a Presidência interinamente até a quarta-feira. Segundo informou, Alencar deverá receber alta hoje do Hospital Sírio-Libanês. No final da tarde de ontem, o presidente Lula conversou com Alencar, por telefone. Fontes que acompanharam o diálogo relataram que o vice-presidente se mostrara ''''tranqüilo e com boa voz''''. A informação do Planalto esfriou os rumores sobre o possível cancelamento da viagem presidencial à Guatemala e a Cuba.