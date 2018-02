Por sugestão de Lula, Cabral e Tarso discutirão crimes O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirmou hoje que fará, na terça-feira, uma reunião com o ministro da Justiça, Tarso Genro, para discutir a questão da criminalidade no Estado. Em entrevista no Supremo Tribunal Federal (STF), onde assistiu à posse do novo ministro José Antônio Toffoli, Cabral disse que tem conversado diariamente por telefone com o presidente Lula para relatar o problema da falta de segurança no Rio. Na conversa de hoje, Lula sugeriu uma reunião da equipe de Cabral com Tarso Genro.