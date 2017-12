Por Senado, Feliciano deve trocar o PSC pelo Podemos

Depois de oito anos no PSC, o deputado federal Marco Feliciano (SP) vai deixar o partido para se juntar ao Podemos. Um dos motivos apontados por interlocutores para a mudança é que ele pretende disputar uma vaga no Senado e a nova sigla apresentaria “melhores condições”.

Com 16 deputados, cinco a mais que o PSC, o Podemos tem mais tempo de TV e recursos do Fundo Partidário. A possibilidade de sair pelo Senado, contudo, ainda não foi confirmada pela nova sigla. Em 2014, ele se elegeu para o segundo mandato com 400 mil votos e foi o terceiro deputado mais votado em São Paulo.

“O deputado entende toda essa movimentação social da sociedade como um todo como um chamado divino à mudança, e como fiel que é só compete a ele segui-lo. E o Podemos ofereceu ampla possibilidade de debate e negociações”, afirmou a equipe de comunicação de Feliciano. "Ele anseia, sim, por novos desafios", completou a equipe, quando questionada sobre a possibilidade de disputar Senado.

Desde o início do ano, Feliciano procura uma nova legenda. Ele vinha negociando também com o PTB de Roberto Jefferson, que tem 22 deputados na Câmara. As conversas pararam por volta de três meses atrás, quando a negociação avançou com o Podemos. Um dos responsáveis pela "união" foi deputado Sinval Malheiros (Pode-SP), que marcou as reuniões entre o partido e Feliciano.

Até a noite de quinta-feira, o presidente do PSC, Pastor Everaldo, ainda não havia sido informado da decisão. “Não acredito que o deputado Marco Feliciano vá sair do PSC. Tivemos boas conversas nesta semana. Mas se ele mudar de partido, desejo muito boa sorte”, disse.

O Podemos pretende lançar sua pré-candidatura ao Congresso em 19 de janeiro, cerca de dois meses antes da janela partidária – “brecha” em ano eleitoral para que parlamentares mudem de partido sem perder o mandato.

Para isso, contudo, precisará de uma “carta de liberação” do PSC. Neste ano, Everaldo já assinou uma carta destas para o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ). No caso de Feliciano, contudo, ele não “libera”.

"De agora em diante, quem quiser mudar de partido, vai ter que esperar a janela partidária, em março ", afirmou.