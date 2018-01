Por motivos de saúde, Dutra deixa presidência do PT José Eduardo Dutra renunciou à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT). O comunicado foi feito por ele na reunião do Diretório Nacional do partido. Dutra destacou que continuará militando em favor de um Brasil para os brasileiros. Internamente ele continuará como membro do Diretório Nacional. Dutra deixa a presidência do PT por motivos de saúde.