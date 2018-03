Por Lupi, PDT libera bancada na votação do mínimo O secretário-geral e presidente interino do PDT, Manuel Dias, anunciou hoje que o partido vai liberar a bancada na votação do salário mínimo. Dias participa da reunião da bancada que discute o tema. Com a liberação, o partido pretende preservar o presidente licenciado da legenda e ministro do Trabalho, Carlos Lupi, uma vez que aliados ameaçam pedir sua demissão caso o PDT fique contra o governo nesta votação. O início da sessão para a votação do mínimo na Câmara dos Deputados está marcado para as 13h40 de hoje.