Por intermédio de Tarso, Lula convida Temer para encontro O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, telefonou no final da tarde desta quinta-feira para o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, para avisá-lo de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gostaria de marcar uma conversa com ele na próxima semana. "O presidente quer vê-lo às 12 horas de quarta-feira e fica a seu critério convidar alguns membros da Executiva. Você pode levar quem quiser", disse o ministro, conforme relato do próprio Temer. O presidente do PMDB confirmou desde já sua presença no encontro que será realizado no Palácio do Planalto. A conversa marcará o início da negociação institucional com os partidos da base aliada para a montagem do governo de coalizão já anunciada pelo presidente Lula.