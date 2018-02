Por indicação de Cunha, Temer recebe homenagem na Câmara

Brasília - Por indicação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o vice-presidente Michel Temer (PMDB) recebeu, na manhã desta quarta-feira, a Medalha do Mérito Legislativo 2015. A entrega ocorreu durante cerimônia no plenário da Casa. Outras personalidades também receberam a homenagem.

Além de Michel Temer, receberam a Medalha o empresário, jornalista e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB João Dória Jr, indicado pelo Partido Verde, e o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico de vários políticos como a presidente Dilma Rousseff e também indicado por Eduardo Cunha.

O presidente da Câmara também co-patrocinou com outros parlamentares a indicação da organização internacional humanitária Médicos Sem Fronteiras, do juiz federal Saulo José Casali Bahia e do advogado Wladimir Sérgio Reale, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro.

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos (PSD), e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), também foram indicados para receberem a Medalha do Mérito Legislativo, mas não comparecerem e enviaram representantes para receberem a homenagem.

A medalha do Mérito Legislativo é entregue pela Câmara anualmente, desde 1983, a autoridades, personalidades, instituições, campanhas, programas ou movimentos sociais, civis ou militares, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. A escolha dos agraciados é feita por membros da Mesa Diretora e líderes partidários.