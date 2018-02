Por Haddad, Lula gravará vídeos em estúdio próprio Além de gravar vídeos de apoio ao petista Fernando Haddad, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve aparecer na campanha de rua com seu candidato a prefeito de São Paulo apenas em carreatas. Segundo Haddad, por questão de segurança e de comodidade, Lula não fará caminhadas com a militância. Embora o ex-presidente tenha se oferecido para o corpo a corpo com o eleitorado, os petistas querem poupá-lo do desgaste neste período de recuperação após o tratamento contra um câncer na laringe. "Estamos vendo um carro e o que é possível para o conforto dele", afirmou Haddad nesta quarta, após caminhada em Santo Amaro, zona sul da capital paulista.