Por grampos, PF faz busca em operadoras de telefonia

À caça de suspeitos dos supostos grampos ilegais contra o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, a Polícia Federal fez buscas ontem nas operadoras de telefonia Vivo e Brasil Telecom. Foram apreendidos computadores, extratos e material magnético nas duas empresas. Os delegados Rômulo Berredo e William Morad, encarregados do inquérito, buscam indícios do envolvimento de funcionários das operadoras com interceptações ilegais. Determinadas pela 10ª Vara da Justiça Federal, as buscas marcam a retomada do inquérito, parado desde 2 de outubro, que investiga a suposta gravação clandestina de conversa telefônica entre Mendes e o senador Demóstenes Torres (DEM-GO), no curso da Operação Satiagraha, que prendeu em julho passado o empresário Daniel Dantas, sócio-fundador do grupo Opportunity. As primeiras suspeitas recaíram sobre a própria PF e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Por conta do escândalo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afastou toda a cúpula da Abin, incluindo o diretor-geral, Paulo Lacerda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.