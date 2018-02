Por emendas, oposição obstrui votações na Câmara A oposição está obstruindo as votações na Câmara cobrando o pagamento de emendas parlamentares. Deputados do DEM, PSDB e PPS reclamam de serem discriminados pelo governo na liberação de recursos. A base aliada tenta votar Medidas Provisórias de interesse do Palácio do Planalto.