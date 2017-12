Por conta de terçol, Lula altera agenda nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com terçol no olho direito. Depois de almoçar nesta terça-feira, 17, com o príncipe das Astúrias, no Palácio da Alvorada, Lula decidiu alterar sua agenda e ir até a Clínica Oftalmológica de Brasília para uma rápida consulta com o médico Canrobert Oliveira. De acordo com informações obtidas no Planalto, o médico constatou que se tratava de um terçol, mas que estava tudo bem. Em função desta saída para uma consulta médica, a agenda presidencial sofreu alterações e foi toda atrasada. Pela manhã, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente Lula foi visto coçando várias vezes os olhos. Na reunião, o presidente disse que reforma política é "imprescindível" para "arrumar" o País. Embora tenha admitido que não pode falar tudo o que pensa sobre esse tema, Lula afirmou que é preciso "acabar com a hipocrisia" na discussão da reforma política. Segundo ele, faz parte da lógica política no Brasil empresários de qualquer parte do País ter a sua bancada de deputados, senadores, vereadores, governadores e prefeitos. "Se quisermos moralizar, precisamos ter coragem de discutir o financiamento público de campanha", disse. O presidente defendeu o financiamento público de campanha sob o argumento de que é mais barato e mais fácil de controlar. "O cidadão eleito não fica devendo a ninguém".