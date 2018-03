Por cautela, Braga adia votação da Resolução 72 Após conversar com sua assessoria técnica, o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), decidiu nesta segunda adiar a votação do projeto que acaba com a guerra fiscal dos portos, prevista para ocorrer na terça-feira à tarde em plenário. Com a mudança, a sessão de amanhã será reservada para a votação de duas medidas provisórias que trancam a pauta, uma das quais perde a eficácia na quinta-feira se não for votada.