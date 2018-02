Populares gritam 'Fora Dilma, agora é Marina' em enterro

"Fora Dilma, agora é Marina" e "Marina e Renata" eram gritos ouvidos dentro de cemitério. Militantes do PSB carregam bandeiras do partido e camisetas com a frase "não vamos desistir do Brasil", dita por Eduardo Campos na última terça-feira, 12, em entrevista no Jornal Nacional, da TV Globo. Campos, candidato do PSB à Presidência da República, morreu na última quarta-feira, 13, em um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista.

Também foram espalhadas faixas por toda a cidade do Recife, confeccionadas pelo PSB, dizendo: "seus ideais permanecem vivos em cada um de nós". Faixas e camisetas também tinha a foto do presidenciável, com data de nascimento e morte.

O candidato do PSB ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara, colocou caminhões de som no trajeto percorrido pelo cortejo fúnebre. Foram acionados os jingles da campanha de Eduardo Campos e Marina Silva; além de jingles de campanhas anteriores de Campos.

Não há impedimentos legais para que a viúva de Eduardo Campos dispute a eleição presidencial deste ano na chapa que era encabeçada pelo marido morto na quarta-feira, 13, em acidente aéreo, como informou o jornal O Estado de São Paulo.