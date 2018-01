População vai acompanhar cortejo de Celso Daniel a pé O corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), encontrado morto ontem pela manhã em Juquitiba (SP), deverá deixar a Câmara Municipal, onde está sendo velado, por volta das 15h30. O velório está previsto para terminar às 15 horas com a celebração de uma missa a ser realizada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Hummes. Segundo informou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santo André, às 15h40 será realizado um ato público em frente ao Paço Municipal. Na seqüência, o corpo de Daniel segue, em carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Vila Assunção, distante cerca de quatro quilômetros da Prefeitura. O trajeto deverá ser acompanhado a pé pela população. O sepultamento de Daniel será acompanhado apenas por familiares e amigos.