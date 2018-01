População poderá enviar questões a sabatinados do Senado O Senado Federal alterou trecho de seu regimento interno para permitir a participação dos cidadãos em sabatinas de autoridades. A alteração consta de resolução publicada nesta sexta-feira, 30, no Diário Oficial da União. Entre as modificações está a de que "o portal do Senado Federal possibilitará à sociedade encaminhar informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidas, que serão submetidas ao exame do relator com vistas ao seu aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública em face das informações e indagações recebidas".