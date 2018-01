'População entendeu o Mais Médicos', afirma Dilma Durante seu discurso na abertura do 5º Congresso do PT, nesta quinta-feira, 12, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff citou como conquistas do governo petista o Programa Mais Médicos. Para ela, o governo ousou em enfrentar o problema da falta de médicos no País e a população percebeu que havia uma "visão elitista" à respeito da chegada de médicos estrangeiros. "A população entendeu o significado do Mais Médicos", comemorou. Segundo Dilma, o programa tem por objetivo "reforçar" o Sistema Único de Saúde (SUS).