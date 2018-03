População de Glorinha-RS elege novo prefeito A população da cidade gaúcha de Glorinha, localizada a 44 quilômetros de Porto Alegre, elegeu ontem seu novo prefeito, Renato Raupp Ribeiro (PMDB). Em 6 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul cassou o mandato do ex-prefeito Dorival Medinger e de seu vice, Paulo Correa. Ribeiro concorreu pela Aliança Democrática Progressista (PMDB/PP) e teve 51,82% dos votos válidos, contra 48,18% de Darci José Lima da Rosa, da coligação Um Tempo Novo (PTB/PSDB/PDT/DEM). O vice-prefeito eleito é Leopoldo Bueno Feio Neto.