Popstar na posse, Tiririca diz que já esperava o assédio

BRASÍLIA - O deputado Francisco Everardo Oliveira Silva (PR-SP), o palhaço Tiririca, foi o mais assediado na posse dos deputados federais nesta terça-feira, 1º, na Câmara.

Quase uma hora após o encerramento da sessão, o agora parlamentar ainda mantinha o sorriso para tirar dezenas de fotos com fãs presentes na cerimônia. Seguranças da Câmara foram chamados para ajudar Tiririca a deixar o plenário da Casa. Sua assessoria pediu a ajuda porque o deputado foi operado na semana passada e ainda necessita de cuidados com a saúde.

Questionado se estava surpreso com o assédio no centro do poder, o deputado deixou a modéstia de lado: "Com sinceridade, eu já esperava. Pelo trabalho artístico que a gente tem feito já era esperado isso".

Apresentado de cara a uma sessão lotada e com discursos, o parlamentar afirmou que "não é chato" o ambiente e que "dá para aguentar os quatro anos de mandato".

Tiririca foi o deputado mais votado nas eleições de outubro do ano passado. Ele recebeu mais de 1,3 milhões de votos no estado de São Paulo.