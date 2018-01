Pontos do relatório Unificação de impostos federais: O PIS/Cofins e o salário-educação formarão o IVA federal e a CSLL será unificada com o IR. Ficam de fora o IPI e a Cide Controle da carga tributária: Nos dois anos posteriores à entrada em vigor dos novos impostos federais, a arrecadação não poderá aumentar mais de 5% acima da inflação Desoneração da folha: A contribuição patronal para a Previdência Social (20% da folha salarial) será reduzida em 1 ponto porcentual ao ano, até atingir 14% Mudanças no ICMS: O prazo para o fim dos incentivos fiscais e para a transição do sistema de partilha da receita entre os Estados foi ampliado de 6 para 11 anos. Ao final, todos os bens e serviços terão uma mesma alíquota destinada ao Estados produtores: 2% Divisão de ICMS: A divisão da cota de ICMS dos municípios continuará sendo feita pela lógica da produção e não do consumo. O relator só incluiu um teto para a cota Compensações: O relatório garante 2 tipos de compensação aos Estados: R$ 9,8 bilhões ao desenvolvimento regional e R$ 8,3 bilhões ao sistema de equalização de receitas