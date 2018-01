Pontes desiste de disputar o governo do Ceará O senador Luiz Pontes (PSDB-CE) comunicou hoje ao presidente do seu partido no Estado, Carlile Lavor, a sua desistência à pré-candidatura ao governo do Ceará. Com isso, permanecem na disputa como pré-candidatos tucanos ao governo cearense o senador Lúcio Alcântara, o ministro do Planejamento, Martus Tavares, e o secretário do Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará, Raimundo Viana. O governador Tasso Jereissati anunciou que divulgará somente no final do mês o nome do candidato que apoiará na campanha. Segundo informações da assessoria de imprensa do senador Lúcio Alcântara, Pontes era o principal concorrente, com 21% da preferência, de acordo com pesquisas de opinião pública. Alcântara tem 27% nas pesquisas. O motivo da desistência de Pontes ainda não foi divulgado.