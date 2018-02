Ponte em AL é 'batizada' com nome de prefeito cassado O coordenador-geral estadual do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (Comitê 9840), Antônio Fernando da Silva, entrou hoje com uma representação no Ministério Público Estadual (MPE), solicitando que impeça que a ponte do rio Santo Antônio, no município de Barra de Santo Antônio, em Alagoas, leve o nome do ex-prefeito Rogério Farias, irmão do empresário falecido e ex-tesoureiro Paulo César Farias, o PC. A ponte, que liga o continente à Ilha da Croa, será inaugurada amanhã. A solenidade de inauguração está sendo divulgada pelo deputado federal Augusto Farias (PTB-AL), que é irmão do homenageado. O evento deverá reunir autoridades e políticos do Estado.