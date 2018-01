Politraumatismo foi a causa da morte de Teori, diz IML

PARATY (RJ) - O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) de Angra dos Reis, no Sul Fluminense, informa que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki morreu em decorrência de politraumatismo provocado pela queda do avião em que viajava, e não por afogamento, segundo divulgou nesta sexta-feira, 20, o Jornal Nacional, da TV Globo.

O avião caiu na tarde desta quinta-feira, 19, em Paraty e matou também o empresário Carlos Alberto Filgueiras, proprietário da aeronave e amigo de Zavascki, a massoterapeuta Maira Lidiane Panas Helatczuk, de 23 anos, que havia viajado para prestar atendimento a Filgueiras, a mãe dela, Maria Hilda Panas, de 55 anos, que a acompanhava, e o piloto, Osmar Rodrigues.

A Polícia Civil do Rio não divulgou oficialmente a causa da morte de Zavascki, tampouco das demais vítimas. Pessoas que tentaram socorrê-las relataram terem visto uma mulher com vida, dentro do avião, gritando por socorro, o que indicaria morte por afogamento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resgatado do mar na madrugada, o corpo do ministro de Teori deixou o IML de Angra dos Reis pouco depois das 22 horas desta sexta-feira. O cadáver foi transportado até o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, de onde o corpo embarcaria na madrugada em um voo para Porto Alegre para ser velado e sepultado.