Políticos se unem para produção de TV Digital em Manaus Os oito deputados federais e dois senadores pelo Amazonas se reuniram na tarde de sexta-feira, 2, na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), com o objetivo de traçar estratégias na tentativa de garantir os incentivos fiscais do Estado na produção de conversor da TV Digital (setop boxes). A idéia dos parlamentares é começar a semana em um corpo a corpo com os colegas de outros Estados, especialmente os oito parlamentares que apresentaram emendas à Medida Provisória 352, que garante a exclusividade dos benefícios à Zona Franca de Manaus na fabricação dos conversores e da TV Digital. O relator da MP na Casa é o deputado Átila Lins (PMDB-AM) que diz que irá tirar as emendas que ameaçam a Zona Franca de Manaus na votação do relatório. A Suframa calcula que se o pólo industrial de Manaus perder a produção dos conversores ou da TV Digital, sofrerá um impacto de 53% do faturamento e até 52% na dispensa de mão-de-obra.