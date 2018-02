Políticos são alvo de 264 inquéritos do STF O Supremo Tribunal Federal (STF) tem 264 inquéritos em tramitação contra políticos. As ações, a maioria recursos contra as decisões de instâncias inferiores, são por desvio de dinheiro público, crimes de responsabilidade, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e fraude em licitação. Estão em andamento no STF 106.623 processos.