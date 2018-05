Políticos reclamam da seleção brasileira no Twitter

Antes mesmo do fim do primeiro tempo, a deputada federal Manuela D''Ávila (PCdoB-RS), foi sucinta na crítica. "Afff! que joguinho." Antes também do segundo tempo, o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) deixou as disputas políticas de lado e concordou com a parlamentar governista. "Melhorar é preciso. E muito!"

Antes disfarçadas entre um comentário e outro, as críticas a Dunga se intensificaram após o gol da Coreia do Norte. O senador Marconi Perillo (PSDB-GO) puxou o coro de ataques ao técnico brasileiro. "Jogo fraco! A seleção ficou longe do futebol de outras épocas. É reflexo da cabeça dura do Dunga." Menos de dez minutos após o comentário de Perillo, o deputado federal Fábio Faria (PMN-RN) desabafou. "Nilmar merece ganhar a vaga dele no time titular!", escreveu. O deputado estadual Paulo Duarte (PT-MS) ironizou o desempenho do Brasil. "Que joguinho mixuruca e mequetrefe! Bem, pelo menos são 3 vitórias seguidas contra as fortíssimas Zimbábue, Tanzânia e Korea!", provocou.

Os elogios à seleção, minoria na rede social, ficaram por conta de poucos parlamentares. O deputado federal Jorge Khouri (DEM-BA) desejou um modesto "Parabéns" ao time brasileiro, e o deputado federal Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ) demonstrou esperança quanto ao futuro da equipe de Dunga na Copa. "A vitória do Brasil no primeiro jogo é o início da trajetória rumo ao hexa. Vamos torcer."

O senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) também comemorou a vitória. "Parabéns para todos. Vencemos!" Menos efusiva que o parlamentar evangélico, a também religiosa Marina Silva, candidata do PV à sucessão presidencial, mostrou-se satisfeita com o desempenho do Brasil, mas cobrou melhora da equipe de Dunga. "Para começo de conversa, está bom. Firmes na torcida, inclusive para melhorar!", escreveu, otimista.