Políticos falam de saída de Patriota nas redes sociais

O tucano Xico Graziano revelou ter gostado da nomeação de Luiz Alberto Figueiredo Machado para o lugar de Patriota. "Sai Patriota, entra Figueiredo. Gostei da troca. O novo chanceler é competente, educado, não ideológico, ligado na sustentabilidade", resumiu.

O deputado Roberto Freire (PPS-SP) não demonstrou surpresa com a saída de Patriota. "Há tempos que ele estava para ser demitido. Ela (Dilma) aproveitou o desmantelo do Itamaraty no episódio do asilo dado ao boliviano", afirmou.