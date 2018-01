Políticos e personalidades lamentam morte de José Alencar

SÃO PAULO - O anúncio da morte do ex-vice-presidente José Alencar na tarde desta terça-feira, 29, causou comoção entre colegas e políticos brasileiros. Veja as principais declarações a seguir.

- Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria Geral da Presidência

"O Zé Alencar deu tanto baile em nós e nos médicos que a gente achava que ele poderia aguentar mais. Vocês não podem ter noção do que o Zé representou para o presidente Lula e para nós, nesses oito anos (de governo). A nossa gratidão é eterna"

"Foi o equilíbrio e a ternura dele que nos confortaram nas horas mais difíceis. Ele fica e está no meio de nós e no coração de todos os brasileiros"

- Gilberto Kassab, prefeito da cidade de São Paulo

"Todos nós perdemos hoje uma pessoa muito querida e admirada. José Alencar é um exemplo de dedicação ao trabalho, à família e à democracia. Sua luta pela vida é uma síntese da enorme coragem do povo brasileiro. Deixa, além da saudade, uma grande lição de empenho pela causa pública e pelo desenvolvimento do País"

- Cristovam Buarque, senador do PDT-DF

Buarque lembrou que o mercado via Lula com desconfiança na época da campanha. "Alencar foi decisivo para a eleição de Lula", disse. O senador do PDT do Distrito Federal manifestou os pêsames à família.

- José Agripino, presidente do Democratas

"Registro minha tristeza pela morte do sempre vice-presidente José Alencar. O empresário competente a quem o Rio Grande do Norte deve desenvolvimento e milhares de empregos e o político de raro espírito público, são exemplos que o Brasil não pode esquecer."

- Carlos Melo, cientista político

"Um vice tão popular, tão consagrado quanto o presidente, é um caso para ficar na história". "O Alencar talvez tenha sido mais importante na campanha do que no governo. Ele ajudou a quebrar o estigma sobre o Lula e tornou sua imagem mais palatável. Isso foi importantíssimo para ganhar a eleição".

- Liderança do PSDB na Câmara

"Alencar foi um empresário com grande sensibilidade social", que "nunca escondeu suas convicções, mesmo aquelas contrárias às determinações do governo". A nota, assinada pelo líder Duarte Nogueira, destaca que Alencar cativou o povo brasileiro com sua disposição e amor à vida, "lutando bravamente e sempre com alegria e bom humor". "Certamente deixa um legado que fará parte de uma biografia digna dos grandes homens públicos"