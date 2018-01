Políticos de MG comparecem a velório de Alencar O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), chegou nesta manhã ao Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, onde ocorre o velório do corpo do ex-vice-presidente José Alencar. Anastasia acompanhou no aeroporto a chegada do corpo e destacou o exemplo que o ex-vice-presidente deixou, não apenas na vida empresarial vitoriosa, mas também na vida política.