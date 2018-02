Políticas de inclusão garantiram crescimento, diz Lula

Em seu discurso, Lula destacou a abertura da embaixada brasileira em Lusaca, na Zâmbia, e uma embaixada do país africano em Brasília. Segundo ele, a presença diplomática permanente facilita a partilha de experiências e viabiliza projetos conjuntos em benefício da sociedade das duas nações.

Lula destacou ainda o lançamento, no mês passado, pelo governo da Zâmbia, de uma versão do Fome Zero para atender famílias pobres. Ele aproveitou para ressaltar o investimento da Vale no projeto de mineração Konkola Norte, na Zâmbia.

Lula terminou o discurso defendendo mudanças na composição do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). "Acabo de retornar da reunião do G-20 (grupo das 20 maiores economias industriais e emergentes do mundo) em Seul, convicto de que os países em desenvolvimento darão uma contribuição fundamental para a recuperação da economia mundial", afirmou.

O presidente da Zâmbia, por sua vez, parabenizou Lula por ter realizado eleições gerais no País e obtido vitória na sucessão presidencial. "Isso é exemplo da sua liderança e confiança do povo brasileiro no senhor", disse. Segundo Banda, a Zâmbia acompanha a evolução da economia no Brasil.