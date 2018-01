Política local também se divide entre PT e PSDB

Só em 2012, porém, tucanos e petistas se enfrentaram diretamente em Uberlândia. O petista Gilmar Machado derrotou, no 1.º turno, o tucano Luiz Humberto.

Hoje, a política uberlandense reflete a nacional também em outros aspectos. "No governo federal, a presidente é do PT e o vice, do PMDB; no governo estadual, o governador eleito é do PT e o vice, do PMDB; e, na cidade, o prefeito é do PT e o vice, do PMDB", diz o secretário de Serviços Urbanos, Eduardo Afonso (PMDB).

O PP de Uberlândia apoiou os 12 anos do governo tucano em Minas. Embora nacionalmente a legenda tenha feito parte da coalizão para a reeleição da presidente Dilma Rousseff, localmente o partido fez campanha para Aécio Neves (PSDB).

Mas, apesar da força política do PP em Uberlândia, o ex-governador nunca foi bem eleitoralmente na cidade. Sua votação não foi expressiva na campanha à reeleição para o governo estadual, em 2006; perdeu a disputa com Fernando Pimentel (PT) para o Senado, em 2010; e a chapa tucana foi derrotada nestas eleições para três cargos majoritários (presidente, governador e senador). / L.A.M.