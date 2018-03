'Política externa não se faz com o fígado', diz Dilma A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse hoje considerar "prudente" que governantes e dirigentes políticos "guardem para si" suas opiniões em relação aos governos de outros países. "Devemos nos manifestar diante de golpes de Estado. No restante, há que se ter certa cautela", disse a presidenciável, em entrevista a jornalistas após participar de almoço e debate com integrantes do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo. Questionada, a candidata não esclareceu se as declarações faziam referência ao seu adversário tucano, o candidato José Serra, que recentemente criticou os governos do Irã e da Bolívia. "Acho prudente saber que política externa se faz com a cabeça, não com o fígado", afirmou.