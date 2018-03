Política do 'estadão.com.br' lança página de eleições estaduais

O site de Política do estadão.com.br colocou no ar nesta terça-feira, 27, a sua página especial dedicada às eleições estaduais, que pode ser acessada no endereço aqui. Na home page do site, no endereço politica.estadao.com.br, é possível também acessar o material sobre os Estados no item Eleições Estaduais, localizado na parte superior, abaixo do logotipo que identifica o portal.

Ao entrar na página especial, o internauta pode selecionar o Estado de interesse. Ao fazer isso, ele visualiza todos os candidatos ao governo, um pequeno perfil de cada um e link para a página oficial do político. Logo abaixo, o internauta verá o Twitter do candidato atualizado automaticamente e, com isso, saber como cada um deles está usando a rede social. Na mesma página há ainda algumas informações do Estado, com número de eleitores e de habitantes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na página dedicada a São Paulo, o internauta encontra ainda link para os especiais dedicados a Geraldo Alckmin (PSDB), Aloizio Mercadante (PT) e Celso Russomanno (PP).