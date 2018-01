Policiamento está normal em Salvador; tensão permanece O clima de tranqüilidade voltou às ruas da capital baiana hoje após a "quartelada" promovida por policiais militares em três unidades da corporação na manhã de ontem, reprimida pelo comando da PM com a ajuda da Tropa de Choque. Apesar do sinal alerta nos 8º e 5º Batalhões e na 40ª Companhia, onde ocorreram os distúrbios, o trabalho voltou ao normal, mas permanece o clima de incerteza quanto ao futuro do movimento dos policiais que lutam por um piso de R$ 1,2 mil. A rebelião foi contida depois que o comando da PM mandou a Tropa de Choque invadir as unidades onde integrantes da força policial, insatisfeitos com a punição de companheiros, tentavam paralisar as atividades. Segundo o tenente-coronel Jorge Silva Ramos, assessor de comunicação da PM, vinte policiais foram identificados como os líderes da insubordinação nas três unidades. Eles conseguiram fugir, permanecem foragidos e terão a prisão preventiva decretada pela Justiça Militar. Ramos explicou que os soldados rendidos após o tiroteio no 8º batalhão com a invasão da Tropa de Choque não faziam parte do movimento. "Eles foram obrigados pelos grevistas a ficar na frente do portão do quartel, para garantir a fuga dos mentores da revolta pela parte detrás do batalhão", explicou. Vários buracos de tiros podem ser vistos nas paredes dos prédios do 8º batalhão como saldo do tiroteio de ontem. Ramos admitiu que os vinte líderes foragidos estão armados, mas acredita que eles não reagirão quando forem localizados pelo serviço de inteligência da PM. Reforço policial O comando da corporação confirmou o deslocamento de 500 homens de batalhões do interior para reforçar o policiamento na capital baiana. Eles vão trabalhar no final de semana durante o Farol Folia, uma prévia do carnaval de Salvador, que ocorre na orla marítima de Salvador, onde se espera a participação de, pelo menos, 500 mil pessoas. Segundo Silva Ramos, cerca de três mil policiais trabalharão na segurança do evento. A Secretaria de Segurança Pública do Estado também conseguiu manter todas as delegacias de polícia da capital abertas hoje, apesar do Sindicato dos Policiais Civis ter anunciado uma greve ontem. Com os módulos da PM abertos e as viaturas saindo normalmente para o policiamento da cidade o clima foi de tranqüilidade na manhã de hoje em todos os pontos de Salvador, do centro histórico apinhado de turistas que aproveitaram o dia de sol para conhecer as belezas do Pelourinho à periferia. Alguns comerciantes do subúrbio ferroviário e da Baixa dos Sapateiros, pontos comerciais mais atacado por saqueadores na greve do ano passado, ameaçaram fechar as portas na tarde de ontem, quando o boato de uma nova greve começou a circular pela cidade, mas mudaram de idéia quando souberam que a situação nos quartéis havia sido normalizada. Hoje, o clima de segurança era o mesmo. Insatisfação Dentro dos quartéis, contudo, a insatisfação de vários policiais aumentou devido à reação dura do governo baiano à quartelada. Soldados, sargentos e tenentes, que preferem não serem identificados, garantem que a mobilização continua nos batalhões. "O que ocorreu nesse início de semana é apenas o começo", disse um dos integrantes do movimento, em tom de ameaça. As discussões do comando de greve giravam hoje sobre a estratégia do movimento. "Estamos avaliando se suspendemos essa nosso movimento para acumularmos força e retomar no carnaval", contou um dos líderes. A deputada estadual Moema Gramacho (PT), que participa das negociações com as lideranças grevistas da PM, confirmou a manutenção do "estado de greve" nos quartéis. "A coisa se acirrou depois das punições", disse, explicando que o comando da PM excluiu e transferiu vários policiais nos últimos dias. "O comandante da PM Jorge Luiz Santos está mentindo quando afirma que vem cumprindo o acordo fechado no final da greve do ano passado, pois vários itens não vem sendo honrados como o pagamento de horas extra e adicional noturno, além do piso de R$ 1,2 mil", disse, pedindo a abertura de canal de negociação com o governo baiano para evitar novos problemas na tropa. Em resposta Santos disse que o governo estadual está honrando, sim, o acordo. "Insisto que até o item do piso não foi descumprido como dizem os grevistas", declarou, mostrando a relação dos 27 itens acordados na última greve. "Perceba que a questão do aumento está assim redigido: piso de R$ 1,2 mil - negociação". Para o oficial, o aumento concedido pelo governo chegou perto do valor reivindicado. "Em 2001 passou de R$ 600 para R$ 800 e, em julho, o salário vai chegar aos R$ 900". Problema mal resolvido Os distúrbios ocorridos na capital baiana lembram a greve da PM em julho do ano passado e têm o mesmo motivo: renegociação salarial. Desde 2001, quando o Exército teve que patrulhar as ruas de Salvador para evitar saques e depredações, oficiais dos mesmos 5º e 8º quartéis entraram em greve para pressionar o governo a reajustar o piso salarial para R$ 1,2 mil. Em outubro do ano passado, o Comando Geral da Polícia Militar exonerou dois dos líderes da greve de julho e aumentou ainda mais a tensão nos quartéis baianos. Na época, os policiais mantinham o prazo de 31 de dezembro de 2001 para que o governo apresentasse uma proposta salarial satisfatória e ameaçavam nova greve para o carnaval de 2002.