Rio vive clima tranquilo em dia de atos pró e contra impeachment

RIO – O temor de que ocorresse um embate entre manifestantes pró e contra impeachment fizeram com que o bairro de Copacabana, na zona sul do Rio, tivesse uma manhã atípica neste domingo, 17. As ruas estão com movimento menor do que o normal, assim como o calçadão. Com céu claro e temperaturas elevadas na cidade, a praia está cheia, mas o número de pessoas nas ruas do bairro é anormal, atestam comerciantes, ambulantes e taxistas.

Por volta das 14h30, a pista da Avenida Atlântica junto ao calçadão tinha baixa movimentação, uma vez que os manifestantes pró Dilma Rousseff já se dispensaram e os contra a petista ainda não chegaram. A previsão é de que o ato pelo impeachment comece às 15h. Algumas janelas dos edifícios da orla ostentam bandeiras do Brasil e faixas com a palavra impeachment.

Ambulantes vendem bandeiras, bebidas e camisas piratas da seleção brasileira. Eles reclamam do baixo quórum – consideram que os últimos protestos, dos dois lados, foram mais cheios. A Polícia Militar informou que ainda não está decidido se será colocado um gradil na altura do posto 3 para evitar embates de manifestantes.

Esse posto, na altura da rua Paula Freitas, era considerado uma área de atenção porque era ponto de início dos dois atos. O da manhã, pró-Dilma, terminou por volta das 13h. Os organizadores do protesto da tarde, pelo impeachment, anunciaram a colocação de três telões, em frente a três hotéis da orla para que o público possa assistir a análise da admissibilidade do impeachment pela Câmara dos Deputados, marcado para começar às 14h.

Policiais de plantão na praia avaliam que a situação é “bastante tranquila”. A manifestação deve terminar às 19h, conforme acordado com a Secretaria de Segurança Pública.

Mais cedo. Com efetivo de 600 a 700 homens, o policiamento foi reforçado na manhã deste domingo, 17, na orla de Copacabana, no Rio, onde ocorreu um ato contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O movimento ficou concentrado na altura do posto 3, na metade da orla que compreende as praias do Leme e Copacabana, e foi organizado pela produtora de funk Furacão 2000 e pela Frente Brasil Popular, movimento que reúne partidos, sindicatos e movimentos sociais de esquerda.

Durante ato a favor da presidente, o dono da produtora de funk Furacão 2000, Rômulo Costa, demonstrou confiança na derrota do pedido de impeachment. "As comunidades são contra o impeachment", disse Costa, ao lado do carro de som contratado pela Furacão 2000.

Segundo ele, a equipe de som custeou todo o protesto desta manhã. Costa foi secretário de Cultura de Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, durante o governo do prefeito petista Alcides Rolim (2009-2012). Só nessa época, segundo ele, o governo federal entregou 10 mil casas no município. "Temos que sensibilizar os deputados para que não sejam traidores".

Segundo o empresário, o Estado do Rio foi o que mais recebeu investimentos federais nos governos Dilma e Lula. Costa citou a entrega de 100 mil casas no Estado. Ele esteve recentemente com a presidente, em Santa Cruz, zona oeste do Rio.

Costa lembrou que reportagens na imprensa internacional já chamaram atenção para o envolvimento de defensores do impeachment, sobretudo do PMDB, em suspeitas de corrupção e chamou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), de bandido. "É o principal bandido de colarinho branco".

Ele lembrou que, em caso de impeachment, Cunha será o segundo na linha de sucessão. "Tenho certeza que vamos ganhar, não vai ter golpe". Costa cobrou que, em caso de vitória de Dilma na votação, o vice-presidente Michel Temer (PMDB) e Cunha renunciem a seus cargos.

Na quarta-feira, 13, os organizadores dos dois eventos assinaram um acordo em que se comprometem a respeitar os horários estabelecidos. A Secretaria Municipal de Ordem Pública, a Guarda Municipal e a Polícia Militar assinaram o termo de compromisso.

Hostilizado. O músico Wellington de Souza, de 41 anos, manifestante contra o impeachment, foi hostilizado por pessoas que estão na Praia de Copacabana em ato anti-Dilma nesta tarde. Ele teve o cartaz que defendia o PT arrancado de suas mãos e precisou ser escoltado por policiais militares, que evitaram que o artista fosse agredido.

"Quero lutar contra a ditadura e pela democracia. O povo tem que ter consciência. Eu sou contra a guerra", disse Souza, que é percussionista e costuma se apresentar na Praia de Copacabana.

A orla onde mais cedo foi realizado um ato pró-governo agora tem trechos tomados por manifestantes a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff. O administrador Márcio Simões, um dos organizadores do Movimento Brasil Livre (MBL), acredita que a praia vá encher conforme a votação da admissibilidade do impeachment avance na Câmara dos Deputados. "Hoje eu vim para comemorar, é festa. A gente já fez o nosso papel.", disse lembrando das outras manifestações contra o governo que o grupo ajudou a organizar.

A estilista Adriana Balthazar, líder do movimento Vem Pra Rua no Rio, acrescentou que o ato tem como objetivo pressionar os deputados a votarem pelo impedimento. "Estamos dizendo que o Brasil está vendo. É uma forma de pressão. O público chega devagar porque é um evento de umas 12 horas de duração. É uma rave", afirmou.

O Vem Pra Rua instalou três telões na praia para que o publico assista ao que se passa no congresso nacional. Segundo Adriana, cada telão custou cerca de R$ 8 mil e o dinheiro foi arrecadado por 35 integrantes do núcleo principal do movimento, que convocaram apoiadores.

A pista junto ao calçadão de Copacabana será liberada ao tráfego às 19h, informou a Polícia Militar. Quando isso acontecer, os manifestantes irão acompanhar a transmissão do calçadão. A expectativa dos organizadores é que a dispersão aconteça somente no fim da noite. Prédios da praia exibem bandeiras do Brasil e faixas com a palavra impeachment. Poucas são as manifestações nas janelas na cor vermelha, que simboliza o apoio ao governo Dilma.

Lapa. Na Lapa, região central do Rio, cerca de 3 mil pessoas estão reunidas para acompanhar a votação no Congresso, segundo cálculo do coordenador da Frente Brasil Popular, organizadora do ato contrário ao impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Alguns dos manifestantes participam de protestos realizados desde ontem à noite. As manifestações começaram no sábado, na Cinelândia, no centro, em um carnaval, seguiram em Copacabana, na zona sul, pela manhã deste domingo e, desde as 14h, prossegue na Lapa.

"Vim porque não aguentava ficar em casa. Estou pessimista, mas sei também que o momento é de unificação dos movimentos sociais", disse Ana Garcia, 32 anos, que desde ontem participa de protestos carregando no colo o filho de um ano e dois meses.

Nos bares no entorno da praça onde os manifestantes acompanham as falas dos deputados por um telão, os defensores de Dilma também protestam, em gritos de "não vai ter golpe". O ato segue pacífico, sem foco de confusão, apesar da falta de policiamento.