Policial desmente quebra de sigilo de Daniel A Polícia Federal admitiu nesta segunda-feira ter cometido "um equívoco" na última sexta-feira, quando anunciou que a Justiça Federal havia decretado a quebra do sigilo bancário do prefeito de Santo André Celso Daniel, seqüestrado e assassinado. A informação havia sido transmitida pelo delegado Gilberto Tadeu Vieira Cézar, porta-voz da PF em São Paulo. Tadeu alegou ter sido informado por outro delegado. A quebra do sigilo foi pedida em outro inquérito, aberto há dois anos para apurar suposta evasão de divisas. A 6ª Vara Criminal Federal não autorizou acesso aos dados confidenciais do irmão do prefeito, João Francisco, porque ele apresentou documentos que atestam a regularidade da remessa de valores para o exterior.