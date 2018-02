Policial alega que pode ser vítima de vírus

Cruz informou à reportagem ter passado um antivírus em seu e-mail e que enviaria um alerta às autoridades que receberam a proposta de adesão ao esquema da pirâmide. "Sou vítima disso aí", alegou. "Não sei nem se eu mandei (o e-mail). Posso até ter repassado ou alguém botou meu nome ali. Tem de ver isso".

Embora se trate de um golpe coletivo, Cruz disse que não pedirá investigação por se tratar de uma questão privada e por causa do excesso de atividades na condução da Diretoria de Operações. "Estou com uma porrada de coisas para fazer. Tenho filho para cuidar", explicou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.