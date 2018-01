Policiais federais suspendem operação-padrão no feriado A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) divulgou nota informando que os agentes decidiram não fazer operação-padrão nos aeroportos no feriado da Semana Santa. A nota diz que eles irão trabalhar normalmente no feriado, "embora (estejam) revoltados" com o que consideram descumprimento de um acordo de recomposição salarial da categoria, assinado no ano passado pelo então ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. O governo nega que tenha havido acordo. Segundo a nota da Fenapef, os policiais federais suspenderam a operação - que retardaria os serviços de fiscalização nos aeroportos - por acreditarem que, "neste momento, véspera de feriado, não seria prudente" fazer isso. "Os milhares de passageiros, já tão humilhados pela ineficiência governamental, não merecem isso", diz o texto da federação, em uma referência aos caos no setor aéreo. Acrescenta a nota que o adiamento da operação demonstra a "franqueza" do movimento, a "coesão" dos policiais federais, "unidade, serenidade e compromisso com a sociedade."