Policiais federais sinalizam paralisação para dia 14

Se confirmada, a greve pode comprometer as investigações e operações em curso e atingir todas as unidades da Polícia Federal (PF), incluindo os postos de fiscalização em fronteiras, portos e aeroportos. A principal reivindicação é a reestruturação salarial dos servidores. Segundo a Fenapef, uma proposta de recomposição salarial chegou a ser encaminhada pelo Ministério da Justiça em março do ano passado e se encontra engavetada no Ministério do Planejamento.