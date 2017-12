Policiais federais iniciam greve nesta quarta-feira Os agentes da Polícia Federal iniciam às 8h30 desta quarta-feira paralisação parcial de advertência em todo o território nacional. O movimento de greve deve durar 24 horas segundo a Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF), e o efetivo de policiais vai cair pela metade. A categoria protesta contra o não-cumprimento de acordo salarial fechado com o governo no ano passado. De acordo com o sindicato da categoria, os policiais realizarão a chamada operação padrão, na qual aumentarão a fiscalização nos aeroportos e farão entrevistas com visitantes estrangeiros, o que deve complicar a vida dos passageiros. A paralisação deve afetar o funcionamento de diversos serviços, como liberação de produtos restritos, emissão de passaportes e o setor de imigração dos aeroportos. Segundo a Federação, no acordo negociado em fevereiro de 2006 os policiais federais receberiam 60% de reajuste dividido em duas parcelas, mas somente a primeira parcela, de 30%, foi paga. A segunda, prometida para dezembro de 2006, ainda não saiu. A categoria ameaça fazer greve geral caso o prometido pelo governo não seja cumprido. A FENAPEF pretende realizar protesto às 14h no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, e outra, no dia 18 de abril, em Brasília, onde devem estar presentes pelo menos 3 mil policiais federais.