Policiais do DF entram em greve com buzinaço no Planalto Policiais civis e militares pararam ontem à noite o trânsito em frente ao Palácio do Planalto para reivindicar reajuste que varia de 18% a 30% para a categoria. Armados, os policiais promoveram um buzinaço e soltaram rojões a 50 metros do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante meia hora. Os policiais, que decidiram entrar em greve ontem, fizeram uma carreata pela Esplanada dos Ministérios com cerca de um mil carros. Muitos dos veículos usados na carreta eram viaturas da polícia. Exaltados, os manifestantes, em coro, chegaram a xingar o presidente Lula de fdp. Junto com o presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, o presidente Lula viu a manifestação de seu gabinete no terceiro andar do Palácio do Planalto. A persiana de seu gabinete ficou aberta durante todo o período que durou a carreata. O ministro-chefe do gabinete de Segurança Institucional, general Jorge Félix, também assistiu à carreata ao lado de assessores de uma janela do quarto andar do Planalto. Os policiais ligaram sirenes e com a ajuda de cerca de 30 policiais em motocicletas fecharam o trânsito na rua em frente ao Planalto. Os recursos para pagar os salários de integrantes das forças de segurança do Distrito Federal - policiais civis, militares e corpo de bombeiros - saem dos cofres da União. Os policiais reivindicam que o presidente Lula assine medida provisória com o pagamento do aumento de 18% a 30 % imediatamente. Pela legislação eleitoral, o presidente só pode conceder reajuste salarial em ano eleitoral até 90 dias antes das eleições. "Esse aumento era para ter sido pago em janeiro. A medida provisória deveria ter sido assinada no dia 17 de fevereiro", reclamou Wellington Luiz Antunes, diretor do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. Segundo ele, a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, havia dito, em encontro com a categoria, que o presidente Lula iria assinar a medida provisória com o aumento entre os dias 15 e 20 de junho. "Mas não saiu nada até agora. E o presidente precisa assinar essa medida provisória até o dia 30 de junho", afirmou Wellington. A Polícia Civil tem cerca de seis mil homens no Distrito Federal. A Polícia Militar conta com um contingente de 20 mil policiais. O Corpo de Bombeiros tem cerca de quatro mil homens. Depois de meia hora de buzinaço em frente ao Palácio do Planalto, os policiais foram embora. Ficaram em vigília um grupo de cerca de 50 servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com velas na mão. Assim como os policiais, os servidores do Incra também reivindicam aumento salarial.