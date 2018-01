Policiais barram manifestantes em evento do governo na Bahia

Salvador - Depois de ver a sua popularidade cair até na Região Nordeste, a presidente Dilma Rousseff foi blindada dos protestos ocorridos durante sua passagem ontem por Juazeiro, na Bahia, onde entregou 1.480 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.

Por determinação do Palácio do Planalto, a Polícia Militar da Bahia barrou a entrada dos manifestantes contrários ao governo que tentavam acompanhar a cerimônia. Temendo o avanço do grupo, policiais confundiram manifestantes anti-Dilma com o público que pretendia assistir ao evento, impedindo a entrada até de beneficiários do programa que receberiam as chaves na solenidade.

Antes do início do evento, um grupo de cerca de cem servidores públicos com faixas críticas ao governo se aproximou do local. “Dilma, mãos de tesoura, cadê a Pátria educadora?”, entoavam os manifestantes. O protesto reuniu servidores da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), do INSS e de institutos federais. O Estado acompanhou a caminhada do grupo, que foi pacífica até policiais barrarem o caminho.

“A presidente tenta fazer um ajuste fiscal que prejudica as instituições públicas”, criticou o professor David Simões, de 31 anos, que trabalha na Univasf. Com corte orçamentário no Ministério da Educação, a universidade tem sofrido com redução no número de funcionários, ameaça de corte de energia e até falta de papel higiênico nos banheiros, segundo o professor.

Na entrada do evento, os manifestantes acabaram se misturando ao grupo de beneficiários do programa, e a PM decidiu interditar a área e barrar a todos.

Do lado de dentro, a cerimônia ocorreu sem transtornos. Na mesma semana em que o boletim Focus do Banco Central apontou, pela décima vez seguida, uma elevação na estimativa de inflação de 2015, Dilma garantiu que o Brasil vai “voltar a crescer” e “reduzir a inflação”. “Estamos numa travessia e nessa travessia nós vamos fazer dar certo. O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação”, disse a presidente, que foi recebida com gritos de “Olê-olê-olê-olá, Dilma, Dilma” e “Não vai ter golpe”.

“Nos últimos 13 anos, no governo do presidente Lula e do meu, fizemos uma coisa e acho que isso vai distinguir o meu governo e o dele, que é o seguinte: nós olhamos para a Bahia, para o Nordeste”, afirmou Dilma.

Pressão. Em Salvador, no último compromisso de sua agenda na Bahia, Dilma disse viver “debaixo de pressão, debaixo de imensa desfaçatez e intolerância”. Ela criticou o que chamou de “insidiosa tentativa de criar uma situação de quanto pior, melhor” e pediu “serenidade”. “A serenidade e a vida saudável te dão condições para enfrentar a dificuldade. Faça exercício, trabalhe muito e enfrente a vida. O que a vida quer da gente é coragem”, disse Dilma a uma plateia formada por ativistas de movimentos sociais. A presidente afirmou que considera o diálogo “tema principal” do seu 2.º mandato.

O evento em Salvador ocorreu na sede de uma escola técnica do Senai, em edifício que leva o nome do empresário Norberto Odebrecht – fundador da empreiteira alvo da Operação Lava Jato e de nova investigação envolvendo um estádio da Copa de 2014. / COLABOROU ANTONIO PITA