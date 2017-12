Policiais apreendem R$ 79 mil com assessor parlamentar A Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) da polícia do Distrito Federal apreendeu, neste domingo, 11, mais de R$ 79 mil no porta-malas do carro do assessor parlamentar da Câmara dos Deputados Emílio Fernandes de Paula Castilho, de 36 anos. O assessor é sobrinho do deputado federal de Minas Gerais Aracely de Paula (PR). O dinheiro foi apreendido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na tarde do último sábado, 10, no Distrito Federal, depois que Castilho fez um ultrapassagem irregular, na BR-040, e teve o carro parado pelos policiais. Castilho estava muito nervoso, o que levantou suspeita dos policiais, que revistaram o carro e encontraram o dinheiro dentro de uma mala pequena, misturado com roupas. Segundo o chefe da DRR, delegado Anderson Espíndola, as notas estavam amarradas com fitas do Bradesco. Como Castilho não soube explicar com exatidão a origem do dinheiro, os policiais apreenderam os R$ 79.752 encontrados. "Ele deu uma versão muito estranha de que o dinheiro tinha sido obtido com a venda de um carro para um pessoa chamada Ivan, mas o carro não foi entregue", disse.